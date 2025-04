Ilrestodelcarlino.it - Allarme degrado al Cubo: "Giuste preoccupazioni, ce ne stiamo occupando"

Assessore alla sicurezza Luca Ferrini, le proteste per ciò che accade intorno al complesso scolastico del ‘’, in zona stazione, non si placano. "L’inchiesta del Carlino, che ha evidenziato criticità anche nella zona della palestra frequentata da giovani atleti nelle ore pomeridiane e serali, ci pone purtroppo davanti a problematiche che devono essere immediatamente affrontate. Faccio appello a tutte le persone coinvolte, chiedendo di segnalare ai competenti uffici comunali e provinciali qualsiasi tipo di criticità a riguardo, in modo da permetterci di trovare le migliori contromisure". Segnalazioni erano già state avanzate, in più di un’occasione. Per esempio in relazione alla richiesta di installare delle luci in corrispondenza dell’accesso alla palestra. "Purtroppo i tempi di reazione del settore pubblico non sono paragonabili a quelli di un privato.