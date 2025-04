TNA | A Unbreakable torna il Barbed Wire Massacre protagonisti Sami Callihan e Mance Warner

Unbreakable. Proprio in quella puntata verrà incoronato il primo International Champion della compagnia e questa notte è andato in scena il primo triple threat match di qualificazione, mentre gli altri due e la finale saranno tutti disputati nella stessa sera tra una settimana. Epilogo inevitabileAd affrontarsi nel triple threat match di questa notte sono stati AJ Francis, Sami Callihan e Mance Warner. Obiettivo comune centrare la finale per l'International Championship, ma in realtà è stato l'obiettivo principale di Francis mentre sin da subito Callihan e Warner hanno avuto come obiettivo quello di distruggersi, in un'accesa rivalità che va ormai avanti da diverso tempo.

