Gubbio sfida il Pescara | Iaccarino suona la carica per i playoff

Gubbio - Si avvicina il periodo caldo della stagione, sia in termini calcistici che atmosferici. Il Gubbio prepara la sfida di domenica (calcio d'inizio ore 15) allo stadio "Adriatico" di Pescara: una partita importante per la classifica - come tutte a tre giornate dalla fine - contro una squadra che cerca riscatto dopo tre sconfitte consecutive. I rossoblù ci credono e Gennaro Iaccarino, centrocampista classe 2003 in prestito dal Napoli cresciuto molto durante la stagione anche a livello di leadership, suona la carica in vista del finale di regular season: "Ci aspettano tre partite molto difficili ma abbiamo tutto per fare bene. Siamo una squadra di ottimi calciatori e di uomini veri, mi sto trovando bene a Gubbio e non penso assolutamente al futuro". Uno spogliatoio coeso e che ha le idee ben chiare: "Il nostro obiettivo – conclude Iaccarino – è provare a centrare la qualificazione ai playoff.

