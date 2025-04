Ilnapolista.it - È finita la diversità della Juventus, i suoi modelli societari sono Napoli e Atalanta non il Real Madrid (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

la, oggi inon il)Franco Arturi, nella sua rubrica di dialogo con i lettori, prende spunto da una lettera su una frase di Buffon sulla fascia di capitano a rotazione («nella Juve non si fa») per scrivere che laè cambiata ma che il mondo Juve fa fatica ad assimilare questo cambiamento.Scrive Arturi:Non mi pare che l’ambiente bianconero, a partire dai tifosi, ma anche da molti addetti ai lavori, abbia digerito ed elaborato la rivoluzione epocalegestione Elkann, dopo l’abbuffata di successi, ma anche i buchi economici e i danni di immagine,conduzionea precedente. È ancora nell’aria una sorta di legge non scritta, di vocazione al trionfo, che discende dal celebre e tossico slogan programmatico di Boniperti: «Vincere è l’unica cosa che conta».