Serie B Nazionale | lotta serrata per il secondo posto tra Luiss Roma e Ruvo di Puglia

Luiss Roma ai danni di Ruvo di Puglia al secondo posto del Girone B di Serie B Nazionale, invece l’inopinato tonfo interno degli "universitari" nel recupero di mercoledì contro Ravenna spariglia ulteriormente le carte della corsa al miglior piazzamento nella post-season a tre turni dal termine del campionato. Spettatrici più che interessate le due franchigie termali, per motivi diversi. La T Tecnica Gema Montecatini può ancora sperare in un secondo posto che, sebbene sia matematicamente ancora possibile, resta complicatissimo visto il bilancio negativo negli scontri diretti sia con i pugliesi che con i capitolini: i "leoni" termali dovrebbero fare tre vittorie nelle tre gare restanti e sperare che entrambe le contendenti ne perdano almeno due. Lanazione.it - Serie B Nazionale: lotta serrata per il secondo posto tra Luiss Roma e Ruvo di Puglia Leggi su Lanazione.it Sembrava tutto instradato verso il controsorpasso dellaai danni didialdel Girone B di, invece l’inopinato tonfo interno degli "universitari" nel recupero di mercoledì contro Ravenna spariglia ulteriormente le carte della corsa al miglior piazzamento nella post-season a tre turni dal termine del campionato. Spettatrici più che interessate le due franchigie termali, per motivi diversi. La T Tecnica Gema Montecatini può ancora sperare in unche, sebbene sia matematicamente ancora possibile, resta complicatissimo visto il bilancio negativo negli scontri diretti sia con i pugliesi che con i capitolini: i "leoni" termali dovrebbero fare tre vittorie nelle tre gare restanti e sperare che entrambe le contendenti ne perdano almeno due.

La Bakery manda al tappeto Omegna. La Bakery lotta con le unghie e con i denti. Serie B Nazionale, come cambia la classifica con l’esclusione di Chieti. Basket in Sicilia: la stagione di Orlandina, Agrigento e Ragusa in B Nazionale. Incontro tra l'Associazione Italiana Arbitri e le società di Serie B. CUS Siena Rugby lotta fino all’ultimo e porta a casa un punto a Sesto Fiorentino. Ne parlano su altre fonti

Serie B - La Logiman espugna Desio: lotta salvezza infuocata - Nella partita senza appello la Logiman trova la forza di interrompere la striscia negativa, che durava da tre partite, violando il PalaFit di Desio nel più classico ... (pianetabasket.com)

Serie B - La Bakery Piacenza lotta con le unghie e con i denti con Casale - Trentacinquesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025 per la Bakery Basket Piacenza, che ospita Casale Monferrato. Gli avversari inaugurano la contesa, ma i ... (pianetabasket.com)

Serie B: Pisa e Spezia in lotta serrata per la promozione - Pisa e Spezia si contendono la promozione in Serie B. Lapadula decisivo per lo Spezia, mentre il Pisa difende il vantaggio. (lanazione.it)