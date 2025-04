Oasport.it - Parigi-Roubaix femminile 2025, Lotte Kopecky cerca il bis. Italia senza Longo Borghini

Il weekend dellaè ormai alle porte. In attesa della gara maschile, saranno le donne ad aprire il programma con la quinta edizione della corsa nella giornata di sabato. Una storia recente cominciata nel 2021, ma fin da subito è diventata la classica più importante del circuito, quella che fa entrare nella leggenda di questo sport.Rispetto all’anno scorso il percorso rimane lo stesso con la partenza da Denain e l’arrivo iconico nel velodromo di. Sono meno i settori di pavé rispetto alla corsa maschile (diciassette e non trenta), ma resta una gara durissima. Le donne non passeranno per la Foresta di Arenberg, ma comunque si troveranno ad affrontare alcuni dei tratti più duri come i settori di pavè di Mons-en-Pévèle e del Carrefour de l’Arbre.La principale favorita è la belga, che va a caccia del bis dopo il successo dell’edizione precedente.