Lapresse.it - New York, elicottero caduto nell’Hudson: morti 5 turisti spagnoli

A Newunnel fiume Hudson: sono 5, oltre al pilota, le vittime dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio nella Grande Mela. Lo ha riferito la governatrice dello Stato, Kathy Hochul. Si trattava di una famiglia di due adulti e tre bambini, anch’essidopo essere stati estratti dal velivolo e trasportati in un ospedale del New Jersey insieme ai genitori. La sesta vittima si ritiene sia il pilota dell’.New: la dinamica dell’incidenteSecondo quanto riferito dal sindaco di New, Eric Adams, “l’sul fiume Hudson si è spezzato in volo ed è precipitato capovolto nel fiume tra Manhattan e il litorale del New Jersey”. Si è trattato dell’ultimo disastro aereo di alto profilo negli Stati Uniti, dopo altri recenti incidenti a Washington e Philadelphia.