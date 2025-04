Internews24.com - David Inter, i nerazzurri ancora in corsa per l’attaccante del Lille! Pronta un’offerta quinquennale

Leggi su Internews24.com

di Redazione, iinperdel! Sono pronti ad offrire quella cifra per il giocatore canadeseL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela alcuni retroscena sull’affare Jonathan, obiettivo concreto del calciomercato– «Un posto in prima fila, di quella lista, ce l’haoggi Jonathan. La notizia è questa: il club nerazzurro non si è sfilato dallaperdel Lilla. Tutt’altro. Dieci giorni fa, nelle ore immediatamente precedenti al derby di Coppa Italia, i dirigentiisti hanno avuto un nuovo contatto con gli uomini legati a, il cui agente è Nick Mavromaras. È un segnale facilmentepretabile: non era certo una telefonata di cortesia, al contrario era un contatto moltoessato per capire l’evoluzione della situazione intorno al giocatore in scadenza con il Lilla.