Liguria A12 riaperta al traffico | ieri un tir in fiamme nella galleria Del Fico e 9 chilometri di coda

riaperta poco prima delle cinque del mattino. Il traffico è tornato regolare e i disagi di ieri rimangono un lontano ricordo. L'articolo Liguria, A12 riaperta al traffico: ieri un tir in fiamme nella galleria Del Fico e 9 chilometri di coda proviene da Il Difforme.

Liguria, tir a fuoco in galleria sull’A12. La regione tagliata a metà. Chilometri di coda, task force al lavoro - Il transito è chiuso in entrambe le direzioni. Si lavora tutta la notte per riaprire il tratto tra Lavagna e Sestri Levante. Difficili le attività di spegnimento dell’incendio del mezzo che trasportav ... (quotidiano.net)

Rogo tunnel, riaperta la A12 in Liguria - 8.03 Rogo tunnel, riaperta la A12 in Liguria Riaperto al traffico il tratto dell'A12 tra Lavagna e Sestri Levante che ieri era stato chiuso nelle due direzioni, per l'incendio di un camion carico di c ... (servizitelevideo.rai.it)

Incendio in A12, dopo una notte di lavoro riaperta l’autostrada in entrambe le direzioni - Ripristinato il fondo stradale e le strutture danneggiate della galleria dove ieri un camion che trasportava carta è bruciato ... (genova24.it)