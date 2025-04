Ilrestodelcarlino.it - Successo per il Kodokan Cesena al torneo di judo di Bibbiano

Lo scorso fine settimana il palazzetto dello sport diha vibrato di energia e passione per il. Atleti di diverse età e provenienze si sono sfidati sul tatami, in un susseguirsi di prese, proiezioni e immobilizzazioni che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. All’evento ha partecipato anche il, rappresentato da Linda Fabbri, Geremia Romagnoli, Samuele Romagnoli, Matteo Pracucci, Gabriele Fontana, Luca Gaetano Bonasia, Riccardo Santoro e Marco Brandolini. Non sono mancati i momenti di pura adrenalina, con ippon fulminei che hanno decretato la vittoria in un istante, ma anche le fasi di studio e tattica, dove la concentrazione degli atleti era palpabile, hanno affascinato e dimostrato la profondità di questa disciplina. La prima atletate a scendere in campo è stata Linda Fabbri che non avendo avversarie si è piazzata di diritto al primo posto.