Tvplay.it - “L’Inter perderà male il derby”: la sentenza che fa gongolare il Milan

E’ arrivata una previsione riguardo ildio di Coppa Italia tra Inter e: il giornalista ha detto che i nerazzurri perderanno in malo modosi trova a gestire tre competizioni in una fase molto delicata della stagione. L’obiettivo di Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi è quello del triplete. Trionfare in campionato, Coppa Italia e Champions League sarebbe un sogno per tutti i tifosi, che ripercorrerebbero i fasti della stagione 2009/10 quando José Mourinho scrisse la storia.“il”: lache fail(LaPresse) tvplay.itC’è una sfida di ritorno con il Bayern Monaco da giocare per andare in semifinale di Champions e sfidare il Barcellona. C’è una lotta serrata con il Napoli in cuiha tre punti di vantaggio da gestire.