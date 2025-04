Tpi.it - Le Rete elettrica entra nel sociale

Lotta alle disuguaglianze, istruzione e pari opportunità nel mondo del lavoro. In una società sempre più dominata dai contrasti sociali, anche le grandi aziende del Paese sono chiamate a dare il loro contributo per favorire una maggiore coesione. Una mission che Terna, il gestore delladi trasmissione nazionale, ha ben chiara, come dimostra la presentazione dei progetti della nuova Fondazione Terna, costituita con l’obiettivo di valorizzare la dimensione di responsabilitàdel Gruppo, per favorire una maggiore inclusione attraverso un accesso diffuso al mondo dell’energia in termini di conoscenza, consapevolezza e opportunità di lavoro. Linee guidaLa transizione energetica, fondamentale per lo sviluppo e l’ammodernamento di un grande Paese come l’Italia, non può che essere equa e inclusiva, la cosiddetta “Just Transition”.