Ilfattoquotidiano.it - Pogacar e la missione Parigi-Roubaix. Dal test di Arenberg ai record sul pavé in allenamento: com’è nata la folle idea

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo in. Tadejdomenica 13 aprile debutterà alla, la regina delle classiche del ciclismo. Lo sloveno è diventato il corridore in attività con più successi nelle corse monumento, grazie al secondo trionfo al Giro delle Fiandre. Sono otto le vittorie del campione del mondo in carica nelle cinque gare di un giorno più importanti della stagione. Una in più di Mathieu Van der Poel, che lo aveva agganciato alla Milano-Sanremo e ora non vuole farlo scappare., questa volta, ha deciso di sfidarlo sul suo terreno prediletto: ildella. È la prima volta che lo sloveno prende parte da professionista all’Inferno del Nord, ma di sicuro non sarà una comparsa.È dal 1991, quando Greg Lemond chiuse 55esimo, che il campione in carica del Tour de France non partecipa alla