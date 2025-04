Anteprima24.it - “Atlante delle Nuvole – Incontro con la poesia contemporanea”, domenica 13 aprile il quarto appuntamento

Tempo di lettura: 3 minutiIldella rassegna “con la”, a differenza dei primi tre, sarà articolato in due momenti: il primo con Elisa Donzelli in dialogo con Nicola Sguera, intitolato “Donne in” Natura o Storia?; il secondo con Christian Sinicco in una conversazione a più voci con Domenico Cosentino, Antonella Rosa e Nicola Sguera, intitolato “Mediterraneo,e cittadinanza del mondo”.Due singoli eventi per testimoniare il valore primario della parola poetica, per schiudersi alla conoscenza dei territori inesplorati dell’immaginario e non solo.132025 ore 17.30 e ore 18.30Giardino del Mago, BeneventoL’iniziativa è organizzata da Provincia e Sannio Europa, in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel e Casa Naima.