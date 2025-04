A che ora Musetti-Tsitsipas oggi in tv ATP Montecarlo 2025 | programma partite precedenti e streaming

Venerdì 11 aprile si disputeranno tutti i quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo: tornerà nuovamente in campo l'azzurro Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie numero 13, il quale sarà chiamato a fronteggiare il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del seeding e campione in carica.

LA DIRETTA LIVE DI Musetti-Tsitsipas (4° MATCH DALLE 11.00)

La sfida tra l'azzurro ed il greco chiuderà il programma di giornata sul Court Rainier III: il match, infatti, sarà il quarto a partire dalle ore 11.00. Si tratterà del sesto incrocio sul circuito maggiore, con tutti i 5 precedenti, 4 dei quali sulla terra, vinti da Tsitsipas. L'ultimo incrocio, però, risale agli ottavi di Roma 2023.

Il match tra Lorenzo Musetti ed il greco Stefanos Tsitsipas, del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

