Ilfattoquotidiano.it - “Project: two”, Smart va verso il ritorno (clamoroso) della versione a 2 posti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’era una volta la fortwo, venduta in Italia in 650.000 esemplari, 200.000 dei quali a Roma, città “eterna” e anche “”. C’era una volta e, molto probabilmente, ci sarà ancora. Un anno fa, quando era uscita di produzione non erano stati annunciati programmi per la produzione di eventuali eredi. Ma dopo l’arrivo delle nuove elettriche #1 e #3, cui si è aggiunta la #5, un Suv da 4,72 metri di lunghezza, che nellaBrabus ad alte prestazioni esibita in anteprima mondiale a Milano arriva a 645 Cv di potenza, 710 Nm di coppia, 210 km/h di velocità massima, 3,8” di accelerazione da 0 a 100 all’ora e 540 chilometri di autonomia con un prezzo di poco inferiore ai 62.300 euro, si è tornati a parlarne più diffusamente.A quanto pare, così almeno ha riferito una persona bene informata in occasione dell’evento meneghino, il progettonuova dueè in avanzata fase di sviluppo.