Tvzap.it - Tragedia a cielo aperto, elicottero precipita nel fiume: ci sono morti

Alcune persone hanno perso la vita nella caduta di unsul. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di giovedì, 10 aprile 2025, ha scosso la città e rilanciato il dibattito sulla sicurezza aerea. Il velivolo, un Bell 206, era decollato per un volo panoramico, ma poco dopo si è spezzato e si è schiantato in acqua. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Panico in autostrada, camion va a fuoco dentro la galleria: traffico paralizzatoLeggi anche: Re Carlo in Italia, cosa porta in valigia: la bizzarra scopertaa New York:nell’HudsonManhattan torna teatro di un dramma nei cieli: unto nelHudson. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di giovedì, ha scosso la città e rilanciato il dibattito sulla sicurezza aerea sopra New York.