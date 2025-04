Napoli McTominay | "Conte ci carica a vincerle tutte per lo Scudetto impressionato da Leao"

McTominay carica il Napoli nella volata per lo Scudetto con l`Inter. Il centrocampista scozzese, 28 anni ex Manchester United, ha dichiarato. Leggi su Calciomercato.com Scottilnella volata per locon l`Inter. Il centrocampista scozzese, 28 anni ex Manchester United, ha dichiarato.

McTominay fa sognare i tifosi, il messaggio sullo Scudetto è chiarissimo: l’intervista. Napoli, McTominay sostituito per infortunio con il Bologna. Napoli, McTominay: "Conte ci carica a vincerle tutte per lo Scudetto, impressionato da Leao". McTominay: "Manna molto influente sul mio trasferimento a Napoli: vi svelo cosa fece. Non mi aspettavo un'accoglienza da star: ricordo la reazione di mia mamma in aereo. Mai visto uno come Conte. Scudetto? Niente panico e testa alta". McTominay: "Gli allenamenti di Conte sono molto duri ma non si ottiene nulla senza lavorare duramente". Napoli, McTominay: "Credo allo scudetto, possiamo finire bene. Qualcosa di spettacolare può ancora succedere". Ne parlano su altre fonti

Napoli, McTominay: "Conte ci carica a vincerle tutte per lo Scudetto, impressionato da Leao" - Scott McTominay carica il Napoli nella volata per lo Scudetto con l'Inter. Il centrocampista scozzese, 28 anni ex Manchester United, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sogno di ... (calciomercato.com)

McTominay: "Manna decisivo per il mio arrivo, venne a casa mia. Conte è super" - Il centrocampista scozzese del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla edizione odierna della Gazzetta dello Sport. (msn.com)

Napoli in ansia per McTominay: le sue condizioni dopo Bologna - Uscito malconcio dalla sfida di ieri contro il Bologna, le condizioni di McTominay preoccupano tifosi e fantallenatori. Il centrocampista del Napoli ha accusato un problema fisico nel corso del ... (fantacalcio.it)