Infortunio Bremer | giri di campo e ripetute il brasiliano corre verso il Mondiale per Club? Cosa filtra sul suo rientro

Infortunio Bremer: giri di campo e ripetute, il brasiliano corre verso il Mondiale per Club? Cosa filtra sul suo rientro in campo: tutti gli aggiornamentiL'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato uno spazio a Gleison Bremer, che in queste settimane sta procedendo nel suo recupero mostrando evidenti passi in avanti come evidenziato dai suoi ultimi contenuti social.giri di campo e ripetute sotto gli occhi attenti dei preparatori alla Continassa. Il difensore della Juve punta ora al ritorno nel Mondiale per Club? Secondo il quotidiano l'obiettivo resta questo, anche se la società non forzerà i tempi e andrà passo passo.

