I 30 anni di On the Road al teatro Filarmonici | | Tematiche importanti

teatro dei Filarmonici di Ascoli si è tenuto l’evento conclusivo di ’Strade – Territori che creano nuovi spazi di comunità’, promosso da On the Road per celebrare trent’anni di attività al fianco delle fasce più fragili. Dopo gli incontri di San Benedetto, la giornata finale si è svolta nello storico teatro ascolano con un momento di confronto tra esperienze, linguaggi e visioni, che ha coinvolto rappresentanti del mondo accademico, culturale e del Terzo Settore. Tra i presenti, anche volti noti come Jennifer Guerra e Carlotta Vagnoli. L’obiettivo, dichiarato, è stato quello di condividere buone pratiche e modelli di partecipazione, costruendo una comunità più consapevole e inclusiva. "Per noi è una giornata molto importante – ha affermato Laura Gaspari di On the Road – sia perché si conclude la rassegna di eventi con questo importante convegno che rappresenta un giorno di festa ma soprattutto di riflessione su Tematiche importanti quali il lavoro sociale all’interno del mondo della cooperazione ma soprattutto parliamo di diritti umani e di come nel nostro sistema possiamo agire come cooperative e come comunità". Ilrestodelcarlino.it - I 30 anni di On the Road al teatro Filarmonici:: "Tematiche importanti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ieri mattina aldeidi Ascoli si è tenuto l’evento conclusivo di ’Strade – Territori che creano nuovi spazi di comunità’, promosso da On theper celebrare trent’di attività al fianco delle fasce più fragili. Dopo gli incontri di San Benedetto, la giornata finale si è svolta nello storicoascolano con un momento di confronto tra esperienze, linguaggi e visioni, che ha coinvolto rappresentanti del mondo accademico, culturale e del Terzo Settore. Tra i presenti, anche volti noti come Jennifer Guerra e Carlotta Vagnoli. L’obiettivo, dichiarato, è stato quello di condividere buone pratiche e modelli di partecipazione, costruendo una comunità più consapevole e inclusiva. "Per noi è una giornata molto importante – ha affermato Laura Gaspari di On the– sia perché si conclude la rassegna di eventi con questo importante convegno che rappresenta un giorno di festa ma soprattutto di riflessione suquali il lavoro sociale all’interno del mondo della cooperazione ma soprattutto parliamo di diritti umani e di come nel nostro sistema possiamo agire come cooperative e come comunità".

I 30 anni di On the Road al teatro Filarmonici:: "Tematiche importanti". Dell'Oca serramenti e alluminio: una storia lunga 30 anni. Meg celebra i 30 anni di carriera, dall'esordio alla sperimentazione: ecco il suo racconto. Farra di Soligo, 30 anni del centro di salute mentale. Tra Cadeo e Carpaneto otto incidenti mortali in 30 anni. WSI Smart Talk alle 19, rischio Treasury a 30 anni: mercati di nuovo sotto pressione. Ne parlano su altre fonti

I 30 anni di On the Road al teatro Filarmonici:: "Tematiche importanti" - Ieri mattina al teatro dei Filarmonici di Ascoli si è tenuto l’evento conclusivo di ’Strade – Territori che creano ... (ilrestodelcarlino.it)

Il compleanno di On the Road: "Così siamo vicini ai più fragili" - Momenti di forte tensione e paura per 123 tra alunni e docenti del liceo Rinaldini: il gruppo è stato avvicinato da alcuni ragazzi armati di coltelli al quartiere Brancaccio tristemente noto per la ... (msn.com)

On the Road, si celebrano i 30 anni. Il progetto strade fa tappa ad Ascoli - ASCOLI – Dopo i fortunati appuntamenti di San Benedetto del Tronto dedicati al mondo del lavoro, il progetto “STRADE- Territori che creano nuovi spazi ... (msn.com)