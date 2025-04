Design Week 2025 Chiara Dynys premiata con il “Segno d’oro”

Chiara Dynys, artista mantovana, poliedrica, dal tratto inconfondibile. A lei durante la Design Week è andato il “Segno d’oro”, su decisione del presidente dell’Associazione culturale “Segno” Umberto Sala previo consulto con il consiglio direttivo.A Dynys presso la Galleria BUILDING di Milano è stato consegnato il “trofeo” molto speciale: un banner in stoffa di circa 45 cm di altezza, realizzato in duplice copia da un’altra “collega”, Marinella Senatore. Era stata lei a vincere la precedente edizione, nel 2022. Libera cadenza periodica è la formula del premio, nato nel 2007 per volontà dei coniugi Sala (fondamentale il contributo dell’indimenticabile e indimenticata Lucia Spadano). Amica.it - Design Week 2025, Chiara Dynys premiata con il “Segno d’oro” Leggi su Amica.it (askanews) – “Un favoloso labirinto di opere”. Così la rivista Segno definisce il percorso quasi quarantennale di, artista mantovana, poliedrica, dal tratto inconfondibile. A lei durante laè andato il “Segno d’oro”, su decisione del presidente dell’Associazione culturale “Segno” Umberto Sala previo consulto con il consiglio direttivo.Apresso la Galleria BUILDING di Milano è stato consegnato il “trofeo” molto speciale: un banner in stoffa di circa 45 cm di altezza, realizzato in duplice copia da un’altra “collega”, Marinella Senatore. Era stata lei a vincere la precedente edizione, nel 2022. Libera cadenza periodica è la formula del premio, nato nel 2007 per volontà dei coniugi Sala (fondamentale il contributo dell’indimenticabile e indimenticata Lucia Spadano).

