Secoloditalia.it - Consulta, nuova fumata nera: 377 schede bianche. Ma la quadra bipartisan è vicina

sulla. La votazione del Parlamento, riunito in seduta comune per la nomina dei quattro giudici costituzionali, anche stavolta non ha centrato l’obiettivo. Sono state 377 le, 15 le nulle, 9 i voti dispersi. L’esito era nell’aria fina dalla mattina. Più facile che si trovi lain settimana, dicono dal centrodestra. C’è chi scommette che si chiuda giovedì ma potrebbe anche slittare alla prossima settimana. Il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, è convinto che in settimana si chiuda (”so che i leader ci stanno lavorando”). Lo stesso sostengono da Fratelli d’Italia e Pd. Anche se nel pomeriggio fonti parlamentari del centrodestra fanno sapere che lariunione del Parlamento in seduta comune potrebbe slittare alla prossima settimana.