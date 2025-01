Lettera43.it - Chi è Joao Fonseca, la nuova stella del tennis mondiale: sfiderà Sonego

Ildovrà presto imparare la samba. Gli Australian Open hanno confermato ancora una volta il talento cristallino del giovanissimo, 18enne di Rio de Janeiro al debutto assoluto in un torneo dello Slam. Corredato subito da una vittoria pesante contro un Top 10: non ha infatti lasciato nemmeno un set al numero nove del ranking Andrey Rublev, sconfitto per 7-6 (1), 6-3, 7-6 (5) in meno di due ore e mezza. Una prestazione maiuscola, certificata da 14 ace, il 70 per cento di prime in campo e un solo turno di servizio perso nel match all’inizio del terzo parziale. In patria già lo chiamano il «piccolo Sinner» – che potrebbe incrociare però in semifinale – per la potenza dei colpi da fondo campo e lo stile votato all’attacco. «Mi identifico con lui», ha raccontato a Marca.