Catania beni confiscati alla mafia | l’ex Empire diventa ‘Casa della Musica’ 

di via Zolfatai, per anni locale notturno gestito da soggetti legaticriminalità organizzatacentro di impulso musicale, ma anche culturale sociale e civile, aperto al territorio.È entrato nella fase operativa il partenariato tra l’Amministrazione comunale e il Conservatorio Statale, con l’obiettivo di trasformarlo in una “CasaMusica”, a beneficiocomunità. Questo progetto prevede il coinvolgimento attivo di Enti pubblici e Associazioni.Un incontro a Palazzo degli Elefanti tra il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Viviana Lombardo per l’Amministrazione Comunale di, e Carmelo Galati ed Epifanio Comis, rispettivamente presidente e direttore artistico del Conservatorio Musicale, ha formalizzato l’accordo tra i due enti per valorizzare l’immobile confiscatocriminalità.