Basket. Vignola, non riesce il colpaccio contro Ozzano

Serie C: nonilalla Roadhouse(Cappelli 17, Besozzi 14, Torricelli R. 13, Perez De La Blanca 10) che, dopo un primo quarto da 32-24, deve cedere il passo alla maggior fisicità della capolista CMO, vittoriosa 80-96. I bolognesi fanno valere la propria supremazia a partire dalla seconda frazione (14-30 di break), per poi non voltarsi più indietro. Divisione Regionale 1: torna al successo, dopo 4 turni, la Ottica Amidei Castelfranco (Lorusso, 25, Roncarati 16, Dawson 14), che sbanca 66-74 il parquet di Anzola. I bianco-verdi escono allo scoperto dal secondo quarto, prendendo le redini del match. Lorusso (MVP a fine gara, in foto) e Roncarati sono i principali terminali offensivi modenesi, con Dawson a supporto ed il duo di totem Vannini-Betti a proteggere i pitturati.