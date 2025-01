Lanazione.it - Aveva minacciato il prete. Spacca la porta in Comune e semina panico in un bar

SANTA CROCEIl quarantacinquenne che la scorsa settimana hail parroco don Donato Agostinelli con un martello, ieri mattina hato di nuovo ila Santa Croce. Prima ha divelto un’anta dellaa vetro scorrevole all’ingresso del palazzo comunale e poi, dopo essere scappato, è entrato nel bar pasticceria Giannini in piazza Matteotti dove ha iniziato a sbattere tavoli e tazzine. Una di queste è "volata" colpendo sulla schiena una donna che era nel locale. Poco dopo l’uomo è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Santa Croce che l’hannoto in caserma. Visto lo stato di agitazione, dalla caserma è stato richiesto l’intervento del 118 che ha inviato l’automedica con medico e infermiere e un’ambulanza della Misericordia di Castelfranco. Con l’ambulanza, scortata dai militari dell’Arma, il quarantacinquenne è stato trasto all’ospedale di Empoli per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.