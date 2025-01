Sport.quotidiano.net - Arsenal-Tottenham in tv e streaming: dove vedere il derby di Londra

, 14 gennaio 2025 – Quella tra, in programma mercoledì 15 gennaio all'Emirates Stadium, non è una partita qualunque. Tra le due squadre c'è una sentitissima rivalità che nacque agli inizi del 1900, quando l'decise di spostare il proprio stadio nel Nord di, quartiere nel quale risiedeva il. La vicinanza delle due sedi ha creato la rivalità tra queste due squadre, cresciuta nel corso degli anni: al giorno d'oggi, l'Emirates Stadium (casa dell', con sede a Islington) dista appena 6,4 km dalHotspur Stadium, nel quale gli Spurs giocano le partite casalighe, che ha sede a Haringey. Nel corso degli anni non sono mancate partite spettacolari tra le due squadre, come il 6-0 dell'ai danni delnel 1935, oppure la semifinale di FA Cup nel 1991, nella quale gli Spurs superarono i gunners per 3-1 e si qualificarono per la finale (poi vinta) contro il Nottingham Forest.