Ilgiorno.it - Ancora un guasto a un treno alla stazione di Milano Lancetti: passante in tilt per oltre due ore

, 13 gennaio 2025 – Fra guasti e cancellazioni sia sulla rete regionale sia su quella nazionale, se si aggiungono a questi anche gli scioperi, spostarsi inin Italia e in Lombardia è diventata un’esperienza da incubo. L’ultimo disagio in ordine di tempo si è verificato oggi intorno alle 16,30 per una unall’altezza delladi, che ha provocato ritardi e cancellazioni su praticamente tutte le linee suburbane, considerato che dagravitano tutte le linee S dirette a Novara, Varese, Saronno, Como, ma di conseguenza anche nelle direttrici per Treviglio e per l’hinterland sud. Migliaia i pendolari interessati, nel pieno dell’ora di punta del rientro a casa a fine giornata lavorativa. Si sono accumulati ritardi fino a 120 minuti fra attese spasmodiche e ricadute anche su diverse linee regionali.