Trump, rumors sulla cerimonia d'insediamento: Meloni ricevuta prima di Starmer? L'eventualità agita la sinistra

A una settimana dall’insediamento, le attese per il ritorno di Donaldalla Casa Bianca si mescolano a anticipazioni eche impensieriscono ladi casa nostra e quella d’oltreoceano (e d’oltremanica). I dem di mezzo mondo tremano e si piazzano preventivamente sulle barricate dopo le ultime indiscrezioni rilanciate dal Guardian, secondo cui – rompendo gli schemili e i riti diplomatici tradizionali – il neo eletto presidente Usa potrebbe decidere di incontrare Giorgiadel premier inglese Keir, come invece il protocollo prevede di solito., icon ladino le sinistreCerto non è una novità dell’ultim’ora che il tycoon tornato ad essere l’inquilino della Casa Bianca, eletto nel novembre scorso a furor di popolo, abbia scelto Giorgiacome interlocutrice privilegiata.