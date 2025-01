Oasport.it - Startlist slalom Flachau 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domani ci attende unagare più affascinanti per quanto la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-. Dopo le gare veloci di Sankt Anton, il Circo Bianco si concentra sullo, più precisamente a(Austria) unagare più belle dell’intero calendaio.Quale sarà il? Siamo pronti per vivere loin notturna di(prima manche che scatterà alle ore 17.45, mentre la seconda sarà alle ore 20.45) con la sensazione che, senza Mikaela Shiffrin (ancora out dopo l’infortunio di Killington) e, giova ricordarlo, anche Petra Vlhova ormai dallo scorso anno, che tutto ruoterà attorno al duello tra Zrinka Ljutic e Camille Rast.E le? Il contingente azzurro vedrà al via: Martina Peterlini, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler, Matilde Lorenzi e la debuttante Giulia Valleriani.