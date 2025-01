Ilrestodelcarlino.it - Soccorsi tre escursionisti di vent’anni

Un’escursione pomeridiana ha preso davvero una brutta piega per tre ventenni,nel pomeriggio di sabato dal Saer e dai vigili del fuoco. Seconto quanto emerso nelle prime ore dell’interventi, i ragazzi sarebbero partiti per un’escursione senza i ramponi. Tentando di risalire un canale ghiacciato lungo il versante nord dell’Alpe di Succiso, a circa 1.900 metri di quota due di loro sono scivolati, uno per una ventina di metri e l’altro per ben 150 metri. Altri due alpinisti hanno assistito alla scena e si sono preoccupati di raggiungere il ragazzo scivolato per venti, metri mentre l’altro è stato raggiunto dall’amico illeso. Sul posto sono arrivate due squadre di tecnici della stazione monte Cusna, partiti da Succiso Nuovo, supportate da alcuni tecnici della monte Orsaro. Una squadra è partita dal Passo dello Scalucchia, ha raggiunto i due alpinisti e uno degli infortunati riaccompagnadoli in sicurezza al Passo.