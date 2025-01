Ilrestodelcarlino.it - Scontro auto-moto in via Fermi: grave un 65enne

incidente, nella tarda mattinata di ieri, in viaa Castel San Pietro. A scontrarsi una macchina, condotta da una 19enne della zona, e una, guidata da unoriginario di Cuneo. Alla base dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza. All’altezza di via, la giovane ha svoltato per entrare in un parcheggio e ha centrato ilin sella alla. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il centauro è stato trasportato in codice di massima gravità al Maggiore. Non è in pericolo di vita. Illesa la 19enne. Rilievi eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Imola.