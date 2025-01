.com - Romina Falconi, il nuovo singolo è Ti saluta questo canto

Da oggi, lunedì 13 gennaio, disponibile in radio e digitale Ti saluta questo canto (Freak&Chic /ADA Music Italia), il frizzante brano pop-dance estemporaneo di Romina Falconi! Ti saluta questo canto racconta, tra ironia e tenerezza, la storia di un amore casalingo in vestaglia e calzini durante la visione del Festival di Sanremo. Il brano è stato scritto e composto da Romina Falconi e la produzione è stata affidata a Niccolò Savinelli e Leonardo Caminati.«Ho preparato un disco che sembra il viaggio di Ulisse – afferma Romina Falconi – Il mio ritorno a Itaca avverrà in primavera. Nel frattempo, mi sono concessa un poco di leggerezza e ho volato con la fantasia. Volevo proporre una canzone frizzantina per prepararci alla nostra settimana santa (musicale), ossia quella di Sanremo.