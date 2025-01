Lanotiziagiornale.it - “Presto un vertice tra Trump e Putin”. L’amministrazione del tycoon accelera per chiudere la guerra in Ucraina ma scatena l’ira di Kiev: “Non accetteremo alcuna imposizione”

A sei giorni dal suo insediamento, l’imperativo di Donaldè mantenere la promessa elettorale di porre fine, nel più breve tempo possibile, allainche, da tre anni, oppone Volodymyr Zelensky a Vladimir. Proprio per questo,delintensifica i messaggi e i segnali al presidente russo, con l’obiettivo di “instaurare un dialogo” interrotto a febbraio 2022, quando il Cremlino invase l’. Secondo quanto dichiarato alla rete ABC da Mike Waltz, consigliere per la Sicurezza Nazionale del presidente eletto,“avranno una conversazione telefonica nei prossimi giorni o, al massimo, nelle prossime settimane”.Waltz ha definito questo un “primo passo importante” verso il cessate il fuoco, aggiungendo che “sono già in corso preparativi” per un incontro tra i due leader.