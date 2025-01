Lanazione.it - Paura a Scandicci. Crolla il pino di 150 anni. Danni alle case e ai veicoli

E’to di schianto, con un rumore sordo. E’ storia ormai ilcentenario di via Burchietti; caduto a terra in una domenica mattina, conche ancora sonnacchiava nel giorno festivo. E’ stata una fortuna: la pianta di oltre 25 metri ha schiantato nella caduta i tetti dellecircostanti, terratetto di fine Ottocento, e diverse auto in sosta. Ma non c’è stato nessun ferito. Dimportanticose, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. L’albero era imponente, vecchio di oltre 150era stato notificato alla Soprintendenza come albero storico cittadino. Nel 2019 era stato necessario un intervento per consolidare e mettere in sicurezza alcuni rami che davano forma alla chioma. L’operazione aveva portato all’istallazione di cavi e tiranti, posizionati in modo da scongiurare nel tempo il rischio di cedimenti e cadute di parti delle fronde.