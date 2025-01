Puntomagazine.it - Paola Cecere non sarà dimenticata: alla sua memoria un programma di iniziative del Comune in collaborazione con il Club UNESCO di Benevento

In ricordo di, una vita dedicatapromozione del patrimonio culturale e all’impegno per la valorizzazione della storia e dell’identità di.Il sindaco Mario Clemente Mastella e l’AssessoreCultura e all’Antonella Tartaglia Polcini, nella profonda commozione per l’ultimo saluto a, annunciano che, incon ildi, dedicheranno undifondatrice e prima Presidente del, in ricordo del suo generoso e pregevole impegno personale nel sostenere, in modo determinante, la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di eccezionale valore universale, che ha visto inl’ideatrice e l’animatrice di progetti, incontri, azioni concrete, premi e riconoscimenti, indirizzati soprattutto a radicare, nelle più giovani generazioni, la conoscenza, il senso di appartenenza e e la cultura della cura della storia, della bellezza e dell’identità del capoluogo sannita.