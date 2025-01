Oasport.it - Pallanuoto femminile, il nuovo corso del Setterosa inizia dalla World Cup. Servirà tanta pazienza

Otto formazioni (tra le quali Israele) per sei posti: non è impossibile la missione per ildel commissario tecnico Carlo Silipo, chiamato a disputare le qualificazioni della Division I dellaCup 2025 di. La Nazionale italiana sarà in acqua da martedì 14 a domenica 19 gennaio ad Alessandropoli, in Grecia: nella prima fase delle qualificazioni elleniche l’Italia sarà inserita nel Girone B con Paesi Bassi, Australia ed Israele.Nel Girone A, invece, si affronteranno Spagna, Stati Uniti, Grecia ed Ungheria: le prime due di ciascun girone avranno accesso al raggruppamento dal 1° al 4° posto e saranno già qualificate, mentre le terze e le quarte classificate di ciascun girone si affronteranno nel raggruppamento dal 5° all’8° posto. In questo girone, al contrario, soltanto le migliori due staccheranno il biglietto per la Super Final, ovvero l’ultimo atto della manifestazione, che si disputerà dall’11 al 13 aprile in sede da definire, e per il quale nelle qualificazioni della Division II, hanno staccato il pass Cina e Giappone.