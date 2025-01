Sport.quotidiano.net - Pallamano, campionato regionale serie B. La Carrarese ‘affonda’ nel golfo di Follonica. Una rosa troppo corta

Leggi su Sport.quotidiano.net

41 polisportiva32: Boni, Guidi 1, Orioli 4, Salvadori , Sabatini, Tassoni 4, Coccoluto, Zucca 5, Bianconcini 11, Toninelli 4, Palii 1, Qosja 7, Martin. All. Cecchini. POLISPORTIVA: Antognetti, Cerulli, Biagioni, De Giorgi 3, Bugliani 1, Benedetti 2, Musetti, Benmansour 9, Gini 10, Perfigli 7. All. Vezzoni. Primo tempo 17-13 Arbitri: Coppi e Bertoncini CARRARA - La Polisportivaaffonda neldie subisce un altro pesante passivo (- 9) nella gara valida per la ottava giornata di andata deldiB. Alla ripresa deldopo la lunga pausa natalizia, con pochi uomini a disposizione (solo dieci giocatori a roster e quindi con una panchina ancora una volta) i carraresi restano in partita solo nel primo tempo che chiudono con un -4 che potrebbe lasciare aperte le speranze di un aggancio.