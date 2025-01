Biccy.it - Ora o Mai Più: una sorella di un concorrente tenta di screditare Valerio Scanu

a Vanity Fair non ha solo parlato di Queen Mary e di Ora O Mai Più, ma anche della percezione che gli altri hanno di lui e di unaun po’ ingombrante. “Sembro spigoloso e antipatico? Il mio problema è il sopracciglio, che non riesco a controllare. Sono molto trasparente, forse lo dimostra anche il fatto che in passato ho fatto il botox sulla fronte e mi durava un quarto di quello che sarebbe dovuto durare. Anche quando la bocca non emette nessun suono, basta guardarmi in faccia per capire cosa penso. In generale, preferisco sempre che mi si dica la verità. Non credo però che questa spigolosità percepita mi abbia danneggiato. Credo, invece, che abbia dato una mano a chi voleva danneggiarmi, che si è quindi trovato la strada spianata“.Grazie @MarioManca https://t.co/rkHir3tXMt—(@) January 12, 2025Ora o Mai Più: unain incognito di undiA tal propositoha citato ladi undi Ora O Mai Più, che si sarebbe attaccata proprio a questo suo “sopracciglio alzato” per cercare informazioni negative sul suo conto.