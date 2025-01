Ilrestodelcarlino.it - Mister Fucili: : "Grosso rammarico: dovevamo chiuderla"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa è la "fotografia" di: "La partita è stata, penso, bella da vedere per il pubblico. Ci sono state occasioni da ambo le parti. Noi siamo stati bravi a contenere una squadra di rango, dopodiché nella ripresa siamo anche riusciti ad andare in vantaggio. Abbiamo avuto le occasioni anche per, ma non siamo stati bravi a farlo. È chiaro che anche oggi usciamo dal campo con un, perché abbiamo regalato una rete su una scelta sbagliata. Questi sono errori che paghi in tutte le categorie e in questa ancora di più. Non so se il rigore ci fosse oppure no, però, al di là di quello, è chiaro che ci abbiamo messo del nostro. Se penso che nel secondo tempo siamo ripartiti benissimo, andando pure in vantaggio. Lìportarla a casa. Purtroppo sono punti che pesano da qui alla fine.