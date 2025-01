Ilrestodelcarlino.it - “Mi sembra di rivivere l’omicidio di Olga Matei e la pena dimezzata per la tempesta emotiva”

Modena, 13 gennaio 2025 – "Midil'omicidio didel 2016, che fu uccisa dal compagno a mani nude. La Corte D'Appello di Bologna dimezzò laper la famosa '' creata dalla gelosia, che fu considerata come un attenuante rispetto all'omicidio commesso. Speriamo nella Corte d'Appello". Così Barbara Iannuccelli, legale che assiste i famigliari di Gabriela Trandafir e sua figlia Renata, uccise a fucilate il 13 giugno 2022 a Castelfranco Emilia. Gabriela Trandafir (D) con la figlia Renata in una foto tratta dal profilo facebook della madre. +++ FACEBOOK/GABRIELA TRANDAFIR ++++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA ++++ L'avvocata ha usato parole forti nel commentare la sentenza della Corte d'Assise di Modena, che ha condannato a 30 anni e non all'ergastolo, come chiesto dalla pubblica accusa, Salvatore Montefusco, “per comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato”.