Oasport.it - LIVE Sinner-Jarry 6-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: primo set verso la fase decisiva

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ace esterno. Tie-break ormai imminente.15-0 Battuta esterna vincente di, che serve il 68% di prime e ottiene il 79% dei punti.6-5 Lunga la risposta di rovescio del cileno sulla seconda di, che continua a servire solo il 49% di prime.40-30tiene in campo la risposta, poi spara fuori il diritto.30-30 Seconda troppo morbida dilo castiga con una pesante risposta di diritto lungolinea.30-15 Stavolta in campo il rovescio lungolinea di. E fa male.30-0 Sul nastro il rovescio lungolinea del cileno.15-0 Ace esterno di.5-5 Ace esterno.40-15 Battuta esterna vincente.30-15 Altra risposta di rovescio che finisce in rete. Per ora il veronon si è visto. Inizio molto più complicato del previsto.15-15 Grave errore di, che mette fuori la risposta di rovescio sulla seconda debole di