Oasport.it - LIVE Passaro-Dimitrov 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: bulgaro in testa ‘on serve’ nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Ace (6°) resta avantiA-40 Sbaglia il drittonello scambio.40-40 Doppio fallo (1°).40-30 Stavolta non riesce a rispondere in modo aggressivo l’azzurro.30-30 Risposta profondissima di dritto di!30-15 Errore di metri di rovescio.30-0 Prima vincente.15-0 Molto profondo il dritto di.2-2 Addirittura serve&volley dell’azzurro a segno! Molto bene!40-30 Beh, ace (3°)!!!30-30 Favolosa volèe bassa di dritto dell’azzurro!15-30 Si, bene con la corsa in avanti, che recupera la palla corta sulla riga e chiude al volo!0-30 Eh no, altro brutto errore, stavolta da situazione di vantaggio nello scambio con il dritto.0-15 Ahia, dritto in rete di.1-2 Ace (3°). A zero, ma l’azzurro c’è.40-0 Ace (2°).