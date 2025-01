Quotidiano.net - Le regole più stringenti fanno crollare noleggi e vendite dei monopattini

Il nuovo Codice della strada entrato in vigore lo scorso 14 dicembre e che introducein tema dista generando grande incertezza tra gli utilizzatori di tale mezzo, la cui diffusione nelle città italiane è cresciuta enormemente negli ultimi anni, con i numeri suche risultano in forte calo, al punto da far parlare gli operatori del settore di vero e proprio allarme. In base a un primo bilancio realizzato dall’Alleanza per la mobilità sostenibile – di cuiparte gli operatori dello sharing riuniti in Assosharing, produttori e distributori quali Platum e Attiva, Consumerismo No Profit e i rivenditori – per effetto del nuovo Codice della strada ideielettrici in sharing sono crollati nelle principali città italiane del 30% solo nell’ultimo mese, mentre per ledi mezzi privati il calo è stimato tra il 30% e il 50%.