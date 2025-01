Lapresse.it - Incendi a Los Angeles, bilancio vittime sale a 24

Ledeglia Lossono salite a 24. Lo ha annunciato l’ufficio del coroner della contea, secondo quanto riportato dal New York Times. Secondo la lista pubblicata dal medico legale della contea di Los, che non fornisce nessun dettaglio delle generalità, ottosono state trovate nella zona dell’o a Palisades, 16 in quella dell’Eaton.Tra le possibili cause di uno dei roghi che stanno devastando Losci sarebbe anche un guasto elettrico. Secondo la Cnn i vigili del fuoco stanno indagando se le apparecchiature elettriche Edison abbiano contribuito all’o di Hurst. L’o è stato segnalato intorno alle 22:10 e un circuito ha subito un relè un minuto dopo, secondo un comunicato della stessa Edison International.