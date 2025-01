Ilrestodelcarlino.it - Il compleanno di Pantani. In uscita un doppio libro per omaggiare il Pirata

Oggi Marcoavrebbe compiuto 55 anni. Il campione che ha fatto innamorare milioni di tifosi negli anni Novanta, vincendo il Giro d’Italia e il Tour de France nel 1998, purtroppo ci ha lasciato quel maledetto giorno di San Valentino del 2004 a soli 34 anni, gettando nello sconforto i familiari e le tante persone che gli volevano bene. Da allora il mondo dello sport e del ciclismo sono più soli, ma i tifosi non dimenticano il lorodi Cesenatico e la famiglia, con in testa mamma Tonina, non si arrende alla prematura scomparsa di un figlio che è stato truffato il 5 giugno 1999, quando a Madonna di Campiglio venne fermato ingiustamente al termine di un Giro d’Italia che in pratica aveva già vinto, ed in seguito a quella ingiustizia, dietro la quale c’era un’organizzazione criminale legata alle scommesse clandestine, cadde in una profonda depressione, che lo portò alla dipendenza da droghe e farmaci, sino al decesso avvenuto il 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini.