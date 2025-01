Venezia-Inter le parole dei protagonisti Darmian e Barella | Continuiamo il nostro percorso

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia trionfa nella prima giornata del girone di ritorno e lo fa su un campo ostico, di una diretta concorrente alla zona salvezza, ildi Eusebio Di Francesco. A permettere alla formazione nerazzurra di portarsi a casa i tre punti in palio allo Stadio Penzo è stata sufficiente una zampata di Matteo, al secondo gol stagionale, il vero jolly di Simone Inzaghi. Al termine della gara, ai microfoni di Dazn, proprio il laterale ex Manchester United e Torino, accompagnato da Nicolò, ha risposto alle domande da bordocampo.Parla: “Partite sempre difficili”Premiato come migliore in campo della gara, Matteoè tornato a segnare con la maglia dell’in trasferta dopo 13 partite. L’ultima sua realizzazione lontano da San Siro è datata 7 gennaio 2023 nel pareggio 2-2 contro il Monza ed è la tredicesima in questa stagione messa a segno da un componente della linea difensiva dell’