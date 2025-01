Iodonna.it - Torna in tv per la terza stagione il personaggio amato dal pubblico di Rai 1, tra leggerezza e nuove responsabilità

Rieccola tra i vicoli di Napoli e a correre in aiuto delle persone bisognose. Mina Settembrein tv (da stasera su Rai 1 alle 21.30) con lepuntate delladella serie tanto amata. In Mina Settembre 3, l’assistente sociale dovrà affrontare nuovi casi, sposare Domenico, elaborare il lutto della morte di Olga e intraprendere l’iter burocratico per adottare Viola. Serena Rossiin “Mina Settembre 3”: in anteprima la clip del matrimonio X Leggi anche › Serena Rossisu Rai 1 con le repliche di “Mina Settembre 2” Insomma c’è carne al fuoco in questi nuovi episodi suddivisi in sei serate.