Lanazione.it - Servizio civile, al via le selezioni. Giovani in aiuto della comunità

Al via leper ilalla Misericordia di Bibbiena. La confraternita casentinese accoglierà quest’anno quattro civilisti per il progetto "Ripartenza giallo-ciano". Ilsarà dedicato al trasporto socio-sanitario. Quattro sono i posti disponibili per ivallata, che potranno candidarsi chiamando o scrivendo su whatsapp al numero 0575/536457 per ottenere tutte le informazioni utili per presentare la candidatura on-line entro le 14 di martedì 18 febbraio. L’esperienza del, articolata in venticinque ore settimanali e con rimborso mensile, prenderà il via dal mese di maggio. La prima fase sarà caratterizzata da un percorso di formazione dove, oltre a presentare attività e finalitàMisericordia, verranno approfonditi il ruolo del volontario, gli aspetti relazionali, i protocolli e le procedure da seguire in caso di attivazione, gettando così le fondamenta per la successiva fase operativa che sarà orientata prevalentemente all’ambito assistenziale per contribuire alle attività volte a sostenere la salute e il benessere dei cittadini.