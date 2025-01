Ilfattoquotidiano.it - Possibile che un partito come AfD sia dato al secondo posto in Germania? Forse ci copiano?

E’ quasi Natale, fa freddo, le città sono addobbate a festa e sembra di sentire nell’aria il profumo di biscotti appena sfornati – cosa c’è di meglio di una bella gita nella bucolica Svizzera, per calarsi definitivamente nell’idillio prenatalizio? E’ quello che devono essersi detti Roger Beckamp, parlamentare al Bundestag, e Lena Kotré, deputata al parlamento regionale del Brandeburgo – entrambi di Alternative für Deutschland, AfD. A pochi minuti dall’aeroporto di Zurigo, nella cittadina di Kloten, li attende un parterre di ospiti selezionatissimi.La ricorrenza sembra quasi fatale: è passato poco più di un anno dal summit segreto neonazista alle porte di Potsdam, a pochi chilometri da Berlino, al quale intervennero personalità di spicco di AfD, industriali e altri intellettuali del calibro dell’austriaco Martin Sellner, il cui profilo politico-ideologico èmeglio sintetizzato dal fatto di essere stato respinto e/o espulso da, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti in quanto considerato un pericolo per l’ordine pubblico (senza peraltro che l’esperienza gli abbia fatto passare la voglia di propugnare a sua volta l’espulsione e deportazione in grande stile di immigrati, rifugiati e cittadini di origine non europea).